Fafa et Honeshey : Les deux étoiles comoriennes des réseaux sociaux

Dans l’univers des réseaux sociaux, deux influenceuses comoriennes se démarquent par leur succès fulgurant et leur capacité à fédérer de vastes communautés. Fafa, qui a récemment pris la tête sur TikTok, et elle est suivie de près par Honeshey, véritable icône sur Instagram et YouTube.

Fafa, vivant en région parisienne, s’est imposée sur TikTok comme l’influenceuse comorienne la plus suivie, avec plus de 500 000 abonnés.

Si Fafa règne sur TikTok, Honeshey, quant à elle, continue de dominer sur Instagram et YouTube, où elle rassemble largement plus de 500 000 abonnés sur chaque plateforme. Il faut souligner que Honeshey a plus de 497 000 abonnés sur tiktok.

Honeshey a lancé sa propre marque de parfum, qui connaît un immense succès. Sa marque se distingue par une élégance qui lui est propre, reflétant son goût raffiné et son sens inné du style.

Fafa et Honeshey, bien que suivant des chemins différents, représentent deux visages de la réussite comorienne sur les réseaux sociaux. Ces deux jeunes femmes se distinguent également par leur comportement incroyable dans les réseaux sociaux où elles sont très respectueuses et ne sont pas dans les polémiques ou la vulgarité.



