Face à Oubeidlah, l’ambassadeur de France aux Comores dévoile tout : Mayotte, Sambi, visas, millions d’investissements

Dans un entretien exclusif, l’ambassadeur de France aux Comores, Sylvain Riquier, s’est exprimé sans détour sur les grands sujets qui animent l’actualité entre Moroni et Paris. De la question épineuse de Mayotte au dossier Sambi, en passant par les visas et les projets à plusieurs millions d’euros, il a levé le voile sur la vision française du partenariat franco-comorien.

Une diplomatie de proximité, c’est le mot d’ordre de l’ambassadeur, qui multiplie les déplacements dans les trois îles pour rester connecté aux réalités du terrain. Ce n’est pas une posture symbolique, insiste-t-il, mais un engagement réel à comprendre les besoins des Comoriens et à renforcer les projets utiles.

Sur le plan économique, la France injecte des millions d’euros dans le développement du pays. Exemple phare : la reconstruction de 58 établissements scolaires à travers l’Union, utilisant des briques locales pour dynamiser l’économie. Le secteur de la santé est aussi prioritaire avec de nouvelles maternités à Domoni et Ambo et la modernisation de l’hôpital de Mitsamihuli.

La justice et l’entrepreneuriat ne sont pas en reste : la formation de magistrats et le lancement de la Société de Garantie Comorienne (SOGAC) visent à améliorer l’accès au crédit pour les PME. Une dynamique soutenue par des projets concrets et visibles, souligne l’ambassadeur, face aux critiques parfois exprimées sur la transparence de l’aide française.

Sur le dossier brûlant des visas, 600 visas étudiants sont délivrés chaque année, avec un effort particulier pour inclure davantage d’étudiants d’Anjouan et de Mohéli. Les délais de traitement ont été réduits à une semaine, mais les transcriptions de mariage restent longues en raison des contrôles nécessaires. L’ambassade dit vouloir fluidifier davantage ces démarches.

À propos de Mayotte, Sylvain Riquier reconnaît les divergences mais privilégie le dialogue ouvert. Il a démenti catégoriquement toute installation d’une nouvelle base navale française dans le département. Concernant l’affaire Sambi, il a rappelé qu’il s’agit d’un sujet purement interne aux Comores, sur lequel la France n’a pas à intervenir.

L’ouverture d’une ambassade russe à Moroni est, selon lui, un acte souverain, qui ne change rien à la ligne diplomatique de la France. Il affirme que le dialogue reste ouvert avec toutes les forces vives du pays, y compris l’opposition.

Enfin, l’ambassadeur a salué le rôle des médias, essentiels à ses yeux pour éclairer les citoyens et renforcer la démocratie. Il appelle les Comoriens à prendre en main leur avenir, dans un esprit de responsabilité et de partenariat.

La France, dit-il, restera un partenaire engagé et respectueux, tourné vers un avenir commun avec les Comores.

ANTUF Chaharane