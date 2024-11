Exim Bank inaugure une nouvelle agence à Moroni-Volo Volo pour renforcer son réseau

L’Exim Bank poursuit son expansion aux Comores avec l’inauguration, jeudi, de sa huitième agence annexe, cette fois dans le quartier stratégique de Volo Volo, au cœur de Moroni. Cette nouvelle ouverture marque une étape importante dans la stratégie de l’institution visant à renforcer sa présence sur l’ensemble du territoire national et à offrir un accès bancaire accru aux citoyens.

Depuis son arrivée aux Comores en 2007, l’Exim Bank a progressivement étendu son réseau pour atteindre les principales zones économiques et commerciales du pays. L’ouverture de cette agence s’inscrit dans cette logique, en ciblant un emplacement de premier choix, à proximité du grand marché de la capitale. Ce lieu, comme l’a précisé le gouverneur de la Banque centrale des Comores (BCC), Younoussa Imani, constitue une « localisation stratégique en termes de proximité des activités commerciales ». En se rapprochant du marché central de Moroni, la banque espère faciliter l’accès aux services bancaires pour les nombreux agents économiques de la région, dont une grande partie opère dans le secteur informel.

Lors de la cérémonie d’inauguration, le président du conseil d’administration de l’Exim Bank Comores, Ahmed Thabit, s’est dit satisfait du chemin parcouru par la banque au cours des 17 dernières années. « Depuis sa création, l’Exim Bank Comores a réussi à augmenter sa part de marché et sa clientèle, en assurant une présence physique sur presque toute l’étendue de notre territoire national à travers 8 agences à part entière », a-t-il déclaré. Cette présence étendue permet de desservir un public large et diversifié, tout en contribuant au développement économique du pays.

En complément, le gouverneur de la BCC a souligné l’importance pour les établissements bancaires de maintenir des standards de conformité élevés et de se conformer aux réglementations en vigueur, afin de garantir la sécurité des transactions et de maîtriser les risques bancaires. Cette rigueur est d’autant plus cruciale dans une économie où le secteur informel occupe une place significative.

