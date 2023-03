Exim Bank et Uccia récompensent 10 femmes entrepreneures lors de la première édition du concours WEP

La première édition du concours WEP (Women Entrepreneurship Program) a été célébrée le 8 mars dernier à l’occasion de la Journée Internationale des Droits de la Femme. Au total, dix jeunes femmes porteuses de projets et gérantes d’entreprises ont été distinguées par l’Exim Bank et l’Uccia. Ce programme innovant offre un accompagnement et une subvention de 10 millions de francs comoriens pour les dix premiers projets portés par des femmes entrepreneures, soit un million de francs par projet.

La fondatrice de la marque Wutamu, Jihane Guy, a remporté le premier prix, suivie de Nourou Houssam, cogérante d’une entreprise de transformation agroalimentaire, et de Mataany Hassani, du projet Bio Mat. Les trois lauréates ont la chance d’accéder à un financement pouvant atteindre les 5 millions KMF avec des conditions exceptionnelles, sans garantie ni intérêt.

Djamil Boinali, secrétaire général de l’Uccia, a souligné l’importance de cet accompagnement adapté pour le développement des entreprises et la réussite des projets entrepreneuriaux. Le directeur d’Exim Bank, Guy Rwaburindi, a pour sa part expliqué que les femmes jouent un rôle clé dans l’économie et que leur accès au capital contribue à la réussite des projets.

Le ministre de l’économie Ahmed Bazi a salué l’initiative conjointe d’Exim Bank et de l’Uccia pour soutenir l’entreprenariat féminin. La gagnante Jihane Guy s’est réjouie de cette opportunité et a remercié les organisateurs pour leur soutien.

Ce concours WEP offre un mécanisme de financement et d’accompagnement innovant et adapté à la réalité des femmes comoriennes qui souhaitent s’affirmer économiquement. Cette première édition a été un succès et on peut espérer voir de nombreux projets variés qui contribueront à la croissance économique des Comores dans les années à venir.