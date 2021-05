Évaluation finale, le S G a insisté sur la professionnalisation et le travail d’équipe

Dans le cadre de l’évaluation finale du plan de travail sur le renforcement de la collaboration et de la concertation entre les services de l’administration anjouanaise et de l’évaluation à mi-parcours des plans de travail sectoriels des délégations, une réunion de présentation des résultats par les Responsables des différentes délégations s’est tenue, ce mercredi 19 mai à Dar-Nadjah.

Présidée par le Secrétaire général du gouvernorat Monsieur Afraitane Saïd Bacar Abdoulahmid, cette séance de travail a vu la participation du Cabinet du gouverneur, les Délégués, les directeurs et les responsables des différentes délégations.



Après les différents exposés, il a été constaté qu’il y’a eu beaucoup d’amélioration, mais les résultats attendus n’ont pas été atteints.

Cependant, le Secrétaire général du gouvernorat a insisté sur la professionnalisation du plan de travail et le travail d’équipe. En outre le S.G. a manifesté la disponibilité de Dar-Nadjah d’accompagner les différents responsables de l’administration insulaire dans l’accomplissement de leurs missions respectives.



Enfin, par rapport aux rumeurs de déstabilisation qui circulent ici et là, l’assistance a souligné que : « Anjouan ne doit plus être source de déstabilisation du pays et condamne avec vigueur l’acte barbare qui s’est déroulé à l’aéroport de Paris le 11 mai dernier sur la personne du conseiller du président Azali Assoumani ».

Gouvernorat d’Anjouan