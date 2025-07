Étienne Chapon nommé nouvel ambassadeur de France aux Comores

Par décret présidentiel en date du 10 juillet, la République française a nommé Étienne Chapon au poste d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l’Union des Comores. Ce haut fonctionnaire, reconnu pour son parcours diplomatique solide, était jusqu’à récemment consul général de France à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Il succède à Sylvain Riquier, en poste à Moroni depuis septembre 2021, et dont le mandat s’est inscrit dans une période diplomatique marquée par des tensions régionales, des enjeux migratoires complexes, et la relance de la coopération bilatérale franco-comorienne.

La nomination d’Étienne Chapon intervient à un moment stratégique, dans un contexte où les relations entre Paris et Moroni sont au cœur de plusieurs dossiers sensibles, notamment la question migratoire liée à Mayotte, les projets de développement et la stabilisation régionale. Son expérience du continent africain, son profil de diplomate expérimenté, et sa connaissance des enjeux du Sud global devraient faire de lui un acteur clé de l’avenir des relations franco-comoriennes.

Avec cette nomination, la France entend probablement renforcer son ancrage diplomatique dans l’océan Indien, dans un contexte international en mutation, où les puissances étrangères – de la Chine à la Russie multiplient leurs initiatives en Afrique.

Le nouvel ambassadeur devrait prendre ses fonctions dans les prochaines semaines à Moroni, alors que l’Union des Comores célèbre les 50 ans de son indépendance.

ANTUF Chaharane