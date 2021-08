Escroquerie: Me Issa en conseil disciplinaire, Mzimba protégé par le barreau

Selon la loi du 23 juin 2008 portant organisation de la profession d’avocat en Union des Comores, il est stipulé dans l’article 14 : qu’il est institué un vertical d’aptitude à la profession d’avocat. (CAPA).



Autrement dit, tout nouveau avocat à partir de 2008 doit passer le capa après une formation. Toutefois, comme toutes règles, il est institué deux exceptions à celle-ci. Primo, selon l’article 25 de la même loi, les anciens magistrats sont exonérés de cette formation dès lors qu’ils ont exercé plus de cinq ans effectifs.

Secondo, selon l’article 16 alinéa 2, les titulaires d’un doctorat en droit ayant exercé trois années d’expérience effective sont dispensées de l’examen.

Il n’est pas inutile de rappeler, qu’en dehors de ces deux exceptions fixées par la loi, tout candit doit remplir les conditions de l’article 14. Or justement, Maitre Mzimba a donné accès, par complaisance, une dizaine de candidat ne remplissant pas ces conditions, pour des raisons politiques ou amicales. C’est ainsi, que Maliza Youssouf Saïd, Youssoif Said qui était Ditecteur de campagne de Mzimba rappelons nous, a pu accéder à la profession d’avocat sans remplir les conditions fixées par la loi. Maliza Said Soilih n’est ni ancien magistrat ni docteure en droit. Quand à l’affaire de l’escroquerie dans laquelle une femme de Mitsoudjé est victime selon ses affirmations à Facebook FM, maître Mzimba fut contacté par cette pauvre femme et c’est toujours Me Mzimba, dans son Burreau, qui a chargé Me Issa, son collaborateur, de s’occuper du dossier. C’est pourquoi, selon une rumeur persistante à Moroni, le bâtonnier s’apprêterait à convoquer Me Issa pour le faire passer en conseil de discipline et protéger Maitre Mzimba. Le pauvre Issa s’est très probablement sacrifié pour sauver le vaillant soldat Mzimba qui n’est plus à présenter. A titre de rappel, c’est bien Me Mzimba qui a imposé Me Abdoulwab comme Batonnier alors qu’il n’a pas été élu selon la majorité des avocats inscrits au barreau de Moroni, mais aussi, qu’on se le dise, le Batonnier Mohamed Abdoulwab est le mari de la la maman de Maliza, donc le bâtonnier mal élu est le beau père de Maliza. Qui peut croire, qu’avec le double service rendu par le bâtonnier sortant Mzimba au nouveau bâtonnier nommé par Mzimba et surtout en permettant Maliza d’accéder à la profession d’avocat sans remplir les conditions légales, peut croire que le bâtonnier Abdoulwahab peut oser sanctionner Mzimba. Il est redevable à ce dernier pour oser le sanctionner. Le bien nommé Issa, en latin Jesus, va se faire crucifier par la faute commise par l’autre. Les apôtres du barreau de Moroni vont, sans doute, se réunir pour la cène, et notre Me Issa sera arrêté et crucifier. Alléluia. Et pendant ce temps, le vrai escro va continuer à recevoir les honneurs des gazettes.