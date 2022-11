Des enfants traités en esclavage aux Comores. Ils ont entre 7 ans et 12 ans et ils sont forcés à travailler. C’est un témoignage vidéo bouleversant. Dire qu’en 2022 on peut voir ces images dans l’impunité totale. La situation que vit ces enfants est connue de tous. Les Comores ont ratifié la charte interdisant le travail des enfants.

