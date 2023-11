Escalade de violence à Mayotte: affrontements et incendies ravagent des habitations.

Les résidents de Bandraboua, au nord de Mayotte, ont été plongés dans l’horreur après que des maisons aient été pillées et incendiées à la suite d’affrontements entre jeunes de villages voisins. Une compétition sportive tenue le week-end précédent est soupçonnée d’avoir allumé la mèche de ces violences. D’après la gendarmerie, des jeunes masqués ont forcé l’entrée de résidences, ciblant deux maisons et quatre cabanes en tôle pour le pillage et l’incendie.

Ces événements ont démarré vers 19h30 après l’arrivée des jeunes de Dzoumogné à Bandraboua, où les affrontements ont rapidement éclaté. Les occupants d’une maison visée ont fui face aux menaces des intrus. Bien que les maisons aient été vidées avant les intrusions, et donc sans victimes directes, les familles demeurent « traumatisées », selon le commandant de gendarmerie de Mayotte, Lucien Barth.

Des mesures ont été prises pour rétablir la sécurité, avec l’intervention de la gendarmerie qui a mis fin aux violences aux alentours de 22h30. Des plaintes ont été déposées par les victimes, et une réunion a eu lieu à la mairie de Bandraboua pour discuter des tensions. Les autorités ont renforcé la présence sécuritaire pour prévenir d’autres incidents, tandis qu’une enquête judiciaire est en cours pour identifier et appréhender les responsables.

Said Hassan Oumouri