Épidémie d’Arrestations de Médecins chefs des Centres Médicaux ?

Le Dr Hassane Mohamed Mbae, chef du centre de santé de Ntsudjini a été arrêté à son domicile le samedi 15 octobre. Depuis, aucune explication n’est donnée ni à lui ni à sa famille. On ignore s’il est à Mde ou à la gendarmerie.

Dr Hassane est de tous les combats pour l’amelioration de la santé de la population. A Ntsudjini son engagement pour le bon fonctionnement du centre de santé, en fait un enfant modèle.

On suppute que la raison de son arrestation plus qu’arbitraire est qu’il aurait partagé un post Facebook sur les affrontements de Mbeni, parlant de balles réelles. Vrai ou faux, en quoi cela motive une arrestation ?

S’il il y a fausse rumeur pourquoi les autorités ne démentent pas ? Des balles ont été ramassées et peuvent être analysées.

Difficile d’accuser le Dr Mohamed Hassan d’être un militant fauteur de troubles. Tout médecin qu’il est c’est un jeune homme de très grande foi, qu’on retrouve toujours dans les manifestations religieuses de Ntsudjini et de l’Itsandraa. Il est un de ces wastaarabu bien intégrés dans la société qui constituent une interface entre les aînés et les jeunes.

En un mot Dr Hassane est un médecin, fidèle musulman, homme de paix. Que nos autorités le traitent de délinquant, le privant de ses droits, dit beaucoup sur nos dirigeants.

On peut d’ailleurs lire sur son mur Facebook son témoignage de sympathie à l’égard du Dr Mohamed Chakir dont la maison a été incendiée. Peu oseraient le faire dans l’atmosphère actuelle.

Les autorités pensent-elles que le Dr Mohamed Hassan, de sa ville de Ntsudjini, a envoyé des prières pour les jeunes de Mbeni, qui se sont transformées en cocktail Molotov contre les gendarmes ?

Le gouvernement ne realise-t-il pas que le peu de capital de sympathie et de respect dont jouissent les forces de l’ordre va fondre totalement ? Restera -peut être- la peur.

Construit on un état de droit avec la peur ?

Qui pourrait imaginer qu’un jour on arrêterait des médecins pour des paroles réelles ou supposées sur les effets d’affrontements dont ils sont étrangers ?

Ce pays est malade.

Libérez ces médecins innocents. Leurs patients ont besoin d’eux

