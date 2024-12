Envoyer de l’argent dans les trois îles voisines : la meilleure solution pour aider Mayotte

Depuis le passage du cyclone Chido le 14 décembre, Mayotte est confrontée à une crise humanitaire sans précédent. L’île souffre d’un manque d’eau potable, de nourriture et de produits de première nécessité. Ses infrastructures agricoles et économiques sont dévastées, et les habitants peinent à accéder aux ressources essentielles. Alors que les aides en provenance d’Europe tardent à arriver en raison des contraintes logistiques, une solution locale et rapide s’impose : envoyer de l’argent directement aux trois îles voisines des Comores pour acheter les produits nécessaires et les acheminer rapidement à Mayotte.

Les trois îles voisines des Comores – Grande Comore, Anjouan et Mohéli – disposent de ressources en eau et en produits alimentaires qui pourraient répondre rapidement aux besoins des Mahorais. En mobilisant ces ressources localement, il est possible de contourner les délais d’expédition et les complications logistiques liés aux aides internationales.

À Anjouan, par exemple, plusieurs usines produisent de l’eau en bouteille en quantité significative, notamment :Nono, Nardasi etc .

Ces installations permettent d’acheminer rapidement de l’eau potable à Mayotte, une ressource aujourd’hui critique sur l’île.

Acheter des produits dans les trois îles voisines ne se contente pas de répondre aux besoins immédiats des Mahorais. Cela permet également de soutenir les économies locales. Par exemple, un plateau d’œufs vendu à 11 € à Mayotte coûte seulement 5 € à Moroni. En injectant directement de l’argent dans les circuits économiques comoriens, il est possible d’acheter des denrées à moindre coût tout en soutenant les producteurs et commerçants locaux.

L’État comorien pourrait collaborer avec les commerçants pour organiser un réseau d’approvisionnement efficace. Les fonds collectés seraient utilisés pour acheter localement de l’eau, de la nourriture et d’autres produits essentiels, qui seraient ensuite acheminés rapidement vers Mayotte.

Avec le Ramadan approchant dans moins de trois mois, il est urgent d’établir une chaîne d’approvisionnement stable. Les infrastructures agricoles de Mayotte ayant été détruites par le cyclone, l’île ne pourra pas subvenir seule à ses besoins alimentaires dans les mois à venir.

En achetant des produits agricoles, tels que des bananes et des patates douces, dans les trois îles voisines, il est possible d’assurer une disponibilité constante de denrées essentielles tout en revitalisant les échanges économiques dans la région.

Cette stratégie d’aide locale repose sur la solidarité régionale et une approche pragmatique. En exploitant les ressources disponibles dans les trois îles voisines, il est possible de répondre rapidement et efficacement à la crise que traverse Mayotte.

Envoyer de l’argent aux Comores pour acheter et acheminer des produits vers Mayotte représente aujourd’hui la meilleure manière de soutenir l’île. Cela garantit non seulement une aide immédiate, mais renforce également les liens économiquese t sociaux au sein de l’archipel.

ANTUF Chaharane