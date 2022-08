Énergie électrique : La situation s’améliore à Anjouan

Il y a deux semaines, certaines localités de l’île étaient plongées dans le noir. Aujourd’hui la situation s’améliore. La capacité est passée de 1,9 à 2,5 mégawatt et maintenant, on est passé à presque 3, 2 Mégawatts sur 6,6, étant le besoin effectif de l’île. Anjouan n’est pas sortie de l’auberge pour autant avec une centrale qui devrait produire 10 mégawatts, pour tourner à 6,6 et avoir 3,4 de réserve, comme exige naturellement toute centrale, une réserve de 30 à 33%.

Il y a des mois, certaines localités de l’île d’Anjouan vivaient dans le noir total. Depuis, les révisions s’enchainent et la situation commence à s’améliorer. La capacité de production est passée de 1,9 à 2,5 mégawatt maintenant, puis aujourd’hui à 3, 2 Mégawatts sur 6,6 mégawatts, étant le besoin effectif de l’île.

« À peine quelques mois que la SONELEC Anjouan a fait des révisions, on ne comprend pas du tout, le fait de nous parler des délestages. Ici on nous donne le courant selon un programme de délestage établi. Une amélioration, merci Dieu », avance un citoyen de Nyoumakélé, avant d’être appuyé par une vendeuse qui montre que « la tendance est un peu bonne ».

Selon plusieurs citoyens interrogés, ils montrent que la vraie solution de l’énergie aux Comores repose sur le renouvelable. « Tout ce qu’on fera ici, sera temporaire. Il faut des vraies investissements en solaire et en hydraulique », estime un agent de la chambre de commerce de l’île d’Anjouan. A ce jour, l’île a fait une « petite » rechute en production à cause d’une panne, mais la pièce de rechange est attendue d’ici ce vendredi, selon nos informations.

Nabil Jaffar / LGDC