Elmarouf refuse de s’occuper d’un malade ” j’ai peur de mourir “

” J’ai peur de mourir avant qu’on me soigne ” regrette un patient qui s’est rendu ce matin à l’hôpital Elmarouf pour aller se faire soigner, dans une vidéo direct diffusée sur la page Facebook Comores comoresnews aux micros de Aubein Rachid.

Souffrant, ce patient s’est présenté pour aller se faire soigner mais on lui refuse les soins : ” j’ai la tête qui gonfle chaque jour. Je suis venu à l’hôpital pour me faire soigner. On m’a dit que c’est le docteur Youssouf Mahamoud qui peut me soigner. Lorsque je me suis présenté chez sa secrétaire, on m’a que je dois retourner chez moi et rester jusqu’au 26 décembre pour se voir attribuer un rendez-vous. J’ai peur de mourir avant qu’on me soigne “, regrette t-il dans son récit avant d’expliquer qu’on ne lui a pas assister: ” on m’a dit d’aller payer et acheter des médicaments qui calmeront les douleurs en attendant le 26 décembre. J’ai déposé mon carnet depuis le matin (8h) et jusqu’à maintenant ( 11h), personne ne s’est occupé de moi ” raconte t-il.