Une jeune femme comorienne témoigne sur les réseaux sociaux pour une fille qui a subi des agressions sexuelles de la part de son beau-père. La jeune femme de la vidéo n’est pas la victime. Elle raconte seulement l’histoire qui est arrivée à une victime même si elle emploie le » je ». Regardez la vidéo ci-dessous

