Electricité-Mbadjini: Des localités soumises à «d’insupportables délestages»

De nombreuses localités de la région de Mbadjini vivent des jours difficiles à cause du manque de courant électrique. Les foyers sont soumis à “d’insupportables délestages” ces dernières semaines. Les usagers ne cachent pas leur exaspération.



C’est le cas de Hadji Hamada, natif de Dembeni, qui note avec amertume les pertes qu’il a subies ces derniers jours. “Cette situation n’arrange personne, je vends des ailes de poulet, du poisson et de la viande. La moindre des choses est de nous prévenir à l’avance qu’il n’y aura pas d’électricité de tel jour à tel jour; on allait quand même se préparer. Mais là, j’avais un stock de dix cartons de poulets et cinq autres de poissons, imaginez cette perte. Ce n’est pas tout le monde qui arrive à se doter d’un groupe électrogène. Ceux qui possèdent les moteurs n’en arrivent pas à cause du prix du carburant actuel. Pensez-vous qu’ils vont faire des bénéfices sur le marché ?”, s’est-il demandé.

Les pertes que subissent les épiciers

Le jeune commerçant s’inquiète aussi de la situation sanitaire de certains de ces produits alimentaires. Selon lui, “nous ne sommes pas sûr que les ailes de poulet qui sont à la Douane soient dans de bonnes conditions hygiéniques. Maintenant, on manque d’électricité pour préserver ce qui peut l’être, mais avez-vous pensé un moment aux maladies que peut causer cette viande ?”, s’interroge-t-il. Zainab Said, mère de famille, a, quant à elle, fait savoir qu’elle a dû vider tout son frigo. “J’avais un carton d’ailes de poulet, du poisson et autres petits trucs pour mon stock de ce mois. J’étais obligée de tout donner avant que ça ne pourrisse pas. Et maintenant je ne sais plus quoi faire”.



Le chef de la microcentrale solaire de Fumbuni, Moussa Asmakou a reconnu bel et bien un problème technique. “Nous avons deux sources à Mbadjini, la source solaire et le groupe électrogène. Mais, malheureusement le solaire est tombé en panne le mardi à 13h. Donc, il y avait de l’électricité pendant la journée mais là nuit au moment oû on a voulu changer les injecteurs, on a découvert que certains d’entre eux étaient en panne. Actuellement, les techniciens sont en train de les réparer”, a-t-il rassuré.

Par Hairiat Mohamed (stagiaire) / Alwatwan