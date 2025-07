Électricité : la centrale solaire de Mitsamihouli franchit un cap avec l’arrivée de nouvelles batteries

Une étape cruciale vient d’être franchie dans le renforcement de l’approvisionnement en électricité dans le nord de Ngazidja. Deux lots de batteries destinés à la centrale solaire Innovent Nord de Mitsamihouli ont été livrés et installés la semaine dernière, marquant une avancée majeure pour le secteur énergétique comorien.

Fruit du partenariat entre la SONELEC et la société Innovent, ce projet vise à améliorer significativement la stabilité du réseau électrique dans la région. Selon Sagaf Boy Moustoifa, chargé de communication à la SONELEC, « l’arrivée de ces batteries constitue une avancée majeure pour l’amélioration de notre service et la fiabilité de l’approvisionnement en électricité. Deux des trois lots très attendus ont été livrés et installés sur leurs plateformes. »

Les travaux d’installation, amorcés il y a environ deux mois, sont désormais entrés dans leur phase finale. Le raccordement des batteries est imminent, suivi de tests techniques avant leur mise en service complète. Grâce à cette modernisation, la centrale Innovent Nord verra sa capacité de réserve passer de 10 MWh à 20 MWh.

Cette augmentation permettra à la centrale de prolonger sa fourniture électrique au-delà de minuit, jusqu’au petit matin, offrant ainsi un service plus stable aux habitants du nord de l’île. Une avancée qui devrait réduire les coupures nocturnes récurrentes.

La SONELEC attend encore un troisième lot de batteries, dont l’installation viendra achever ce projet stratégique. Une fois opérationnelle, la centrale solaire renforcée sera en mesure d’offrir une autonomie énergétique accrue, dans une logique de développement durable et d’indépendance énergétique pour l’Union des Comores.

