Électricité aux Comores : 10 nouveaux groupes électrogènes attendus à Moroni ce 10 février

Dans un effort pour atténuer la crise énergétique persistante, dix groupes électrogènes arriveront à Moroni ce lundi 10 février par un vol spécial. Parmi eux, six ont été achetés sur fonds propres pour un montant de 2 milliards de francs comoriens.

Face aux coupures récurrentes qui paralysent l’économie et affectent la vie quotidienne, ces nouveaux équipements devraient améliorer la production électrique et offrir un répit aux habitants. Les autorités espèrent ainsi renforcer la capacité énergétique du pays et stabiliser l’approvisionnement en électricité.

Cependant, la population attend des mesures durables pour sortir définitivement de cette dépendance aux groupes électrogènes. L’acquisition de ces machines est une solution temporaire.

