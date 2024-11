Élections législatives et communales 2025 : 429 dossiers retirés pour seulement 28 candidatures déposées, signe d’un profond manque de confiance dans le processus électoral

Les préparatifs des élections législatives et communales de 2025 aux Comores révèlent un écart alarmant entre le nombre de dossiers retirés et celui des candidatures effectivement déposées. Selon les données de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), bien que 429 dossiers aient été retirés à travers l’archipel, seuls 28 ont été déposés pour des candidatures officielles. Cet écart considérable témoigne d’un désintérêt généralisé et d’une méfiance croissante vis-à-vis du processus électoral, perçu par de nombreux Comoriens comme peu transparent et biaisé.

À Ndzuani, la situation illustre bien ce désenchantement. Sur les 150 dossiers retirés pour les élections législatives et communales, seuls six ont été déposés, malgré l’existence de 20 communes et 10 circonscriptions. Pour les postes de député, seules cinq candidatures ont été enregistrées, tandis qu’une seule candidature a été soumise pour les conseils municipaux. Ce phénomène, qui n’est pas isolé à Ndzuani, reflète une défiance qui s’étend à l’ensemble du pays.

De nombreux citoyens estiment en effet que les élections ne sont que des formalités destinées à valider des nominations décidées en amont. Pour beaucoup, ce processus manque de crédibilité, et les résultats semblent souvent prédéterminés. Saïd Bacar, habitant de Mutsamudu, exprime ce sentiment : « Les gens savent que, sans le soutien du pouvoir, même s’ils l’emportent dans les urnes, d’autres peuvent être nommés à leur place. »

Malgré cette situation, le Secrétaire général de la Commission Électorale Insulaire Indépendante (Ceii) de Ndzuani, Mohamed Rachadi, tente de maintenir un discours optimiste. Il a souligné que 51 formulaires avaient été demandés pour des postes de député et 94 pour des conseils municipaux, signe, selon lui, d’un certain intérêt. Cependant, cet intérêt initial ne s’est pas traduit en un nombre de candidatures validées. Les dossiers déposés seront soumis à la vérification de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), avant d’être confirmés par la Cour suprême.

Le calendrier électoral de 2025 prévoit que la campagne pour le premier tour débutera le 11 décembre et se terminera le 10 janvier, avec le premier tour prévu le 12 janvier. Si nécessaire, un second tour se tiendra le 16 février, en même temps que les élections municipales, et les résultats finaux seront annoncés le 7 mars. Toutefois, la faible mobilisation actuelle laisse craindre un scrutin marqué par le scepticisme, à moins que la tendance ne s’inverse dans les derniers jours avant la clôture des candidatures.

ANTUF Chaharane