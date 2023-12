Élections 2024 : Les candidatures rejetées et celles retenues.

Dans une série de décisions remarquables, la Section Constitutionnelle et Électorale de la Cour Suprême de l’Union des Comores a tranché sur les candidatures à l’approche des élections présidentielles du 14 janvier 2024 et des élections des gouverneurs des îles autonomes.

Examen des Candidatures Présidentielles

Parmi les candidatures présidentielles, plusieurs ont été rejetées pour non-conformité aux exigences légales. Des figures politiques telles que MLANAO NOURDINE MOHAMED, AHAMADA MARZOIJK, et LAVANE EL-ANRIF ont vu leurs demandes rejetées pour divers motifs, allant du non-respect des procédures de dépôt des candidatures à l’absence de preuves de résidence permanente sur le territoire national.

La Course aux Gouvernorats

Dans le contexte des élections des gouverneurs, des rejets similaires ont été prononcés. Des candidats tels que SAID ALI CHAIHANE et MOHAMED SOILIHY ont été écartés pour non-conformité avec les dispositions du code électoral, notamment en ce qui concerne la déclaration de patrimoine et les condamnations antérieures.

La Liste Définitive des Candidats

À l’issue de ces décisions, la liste définitive des candidats pour les élections présidentielles et des gouverneurs a été publiée, avec des personnalités comme SALIM ISSA ABDILLAH, ABOUDOU SOEFO, et DAOUDOU ABDALLAH MOHAMED se distinguant dans la course présidentielle. Pour les postes de gouverneurs, des candidats comme MOHAMED ALI DIA MOHAMED et YASSER ALI ASSOUMANI figurent parmi les choix approuvés.

Ces décisions soulignent l’engagement de la Cour Suprême envers une gouvernance électorale rigoureuse et transparente, assurant ainsi l’intégrité du processus électoral dans l’Union des Comores.

ANTUF Chaharane