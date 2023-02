Election présidentielle de 2024 I Ukombozi rêve d’une candidature unique de l’opposition

Ukombozi, mouvement politique dont le militant le plus connu est Idriss Mohamed a initié une réunion le 4 février dans un restaurant de Moroni. A l’honneur, plusieurs leaders de l’opposition dont des représentants du Front commun de l’opposition, du Comred, Mahamoudou Ali Mohamed de l’Anc ou encore Me Ibrahim Mzimba. Y ont pris part également, des figures de la société civile comme Amina Hassanaly ou Nadia Tourqui.



L’objectif affiché par Ukombozi est «la présentation d’un seul candidat» pour faire face à Azali Assoumani lors de l’élection présidentielle de 2024. Il n’est plus question d’y aller en rang dispersé, «une méthode qui a montré ses limites». Pour cela, «il faudrait que l’opposition soit capable de comprendre que la voie suivie jusqu’ici n’est pas la bonne et que celle-ci fait le lit d’Azali Assoumani», a indiqué Idriss Mohamed. Cet ancien leader du Front démocratique (Fd) veut croire à une coalition de l’opposition autour d’un seul leader. «Il faut changer, il faut parvenir à créer une véritable organisation unique, avec un chef unique reconnu et un programme accepté par tous», devait-il expliquer aux quelques journalistes présents. Du processus d’unification, si la proposition est retenue, émergeront les critères de sélection de celui qui pourrait diriger l’opposition.

Les critères de sélection du candidat

L’initiative qui n’en est donc qu’à ses balbutiements n’exclut pas que le Front Commun (qui compte entre autres les principaux ténors de l’opposition extraparlementaire Juwa et Updc) chapeaute la structure, avec un programme commun. A noter que «ce sera un programme de transition le temps de remettre le pays sur de nouvelles bases». Idriss Mohamed reste convaincu «que si les citoyens voient une opposition unie derrière quelqu’un avec un programme, la population s’unira autour et militera avec lui» a-t-il avancé.



Les lois électorales récemment adoptées, censées favoriser le régime en place, selon les opposants, font naturellement l’objet d’âpres discussions au sein même de l’opposition. Et si la candidature unique rêvée de l’opposition était rejetée par le juge électoral à cause des parrainages ou autres ? «Nous allons créer une organisation de combat, Azali Assoumani ne peut pas à lui tout seul imposer les règles. Nous contesterons ces règles et nous nous battrons pour les changer. Nous nous donnerons les moyens pour que le pays ne soit pas pris en otage » a-t-il assuré.



«Réunir toutes les factions pour se donner les moyens et les synergies nécessaires pour battre d’une façon ou d’une autre, le chef de l’Etat, Azali Assoumani, est une initiative louable», a déclaré Mahamoudou Ali Mohamed de l’Anc, un des participants à cette réunion. Une prochaine réunion est programmée dans les jours à venir. Il y a, en tout cas, loin de la coupe aux lèvres. Différentes tendances secouent l’opposition et le temps n’est sûrement pas leur meilleur allié.

Faïza Soulé Youssouf