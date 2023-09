Élection présidentielle de 2024 aux Comores : Premier tour prévu pour le 14 janvier.

Le gouvernement des Comores a officiellement annoncé la date du premier tour de l’élection présidentielle de 2024. Lors du compte rendu du conseil des ministres du 13 septembre, le porte-parole du gouvernement, Houmed Masaidie, a déclaré que le premier tour se tiendrait le 14 janvier prochain.

Cette annonce intervient après une série de discussions lors du conseil des ministres concernant le calendrier électoral pour les années à venir. Outre la présidentielle, les élections des gouverneurs des îles sont prévues pour 2025. Le chef de l’État est attendu pour signer un décret convoquant le collège électoral d’ici le 22 septembre. Si un second tour est nécessaire, il est prévu pour le 25 février 2025.

La campagne électorale pour le premier tour débutera à minuit le 16 décembre 2023 et se terminera le 12 janvier à minuit. Si un second tour est organisé, la campagne commencera le 31 janvier et se clôturera le 23 février 2023.

Récemment, une réunion s’est tenue au ministère des affaires étrangères, présidée par Dhoihir Dhoulkamal, ministre des affaires étrangères, et Mahamoud Fakridine, ministre de l’intérieur chargé des élections. L’objectif était d’informer la communauté internationale de l’avancement du processus électoral. Plus de 31 000 nouveaux électeurs ont été recensés, et les listes électorales sont désormais affichées dans les bureaux de vote.

Face aux appels au boycott des élections par le chef de l’opposition, Mohamed Ali Soilih, le porte-parole du gouvernement a répondu fermement, soulignant les divisions au sein de l’opposition.

Saïd Hassan Oumouri