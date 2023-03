Élection 2024: la fraude est déjà prête.

Il est essentiel de penser à l’avenir du pays et de veiller à ce que les élections soient justes et équitables pour tous les candidats. Si ces questions ne sont pas examinées avec soin, cela pourrait conduire à un conflit post-électoral et compromettre la paix et la stabilité du pays. Il est donc crucial de prendre des mesures pour garantir des élections libres et équitables en Union des Comores.