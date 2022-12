Egypte-Comores: Signature d’un Mémorandum d’Entente dans le domaine des services aériens

Coopération Moroni-Le Caire

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, chargé de la Diaspora et de la Francophonie a abrité, ce jeudi 15 décembre 2022, la signature d’un Mémorandum d’Entente dans le domaine des services aériens entre le Ministère des transports maritimes et aériens de l’Union des Comores et La compagnie aérienne Egyptair Holding Company.

Le Secrétaire Général, M. Ali Mohamed Abdallah, assisté du Directeur Général des Affaires Politiques et Juridiques du Ministère des Affaires Etrangères, M. Faiçoil Mohamed Djitihadi, et M. Mohamed Ibrahim Moussa, vice-président de la compagnie Egyptair, ont procédé, à cette occasion, à la formalisation des relations entre les deux parties pour la création de la compagnie aérienne nationale.

Outre ces deux signatures, les deux parties ont effectué la mise en place de l’accord dans le domaine du secteur aérien.

Service de Communication