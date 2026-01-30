Égalité de genre : la société civile s’engage à travers la Charte ViaDuQ

La dynamique en faveur d’une participation équitable des femmes et des hommes à la vie publique se renforce avec la signature officielle de la Charte ViaDuQ, lors d’une cérémonie organisée au siège de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés (CNDHL). Portée par la société civile, cette initiative marque une étape importante vers une gouvernance plus inclusive.
Inscrite dans le cadre du projet Shawiri, financé par l’Union européenne, la Charte ViaDuQ vise à promouvoir une participation citoyenne équilibrée, en mettant l’accent sur l’autonomisation des femmes dans les instances de décision. Elle constitue un outil d’engagement volontaire destiné aux organisations souhaitant intégrer durablement l’égalité femmes-hommes dans leurs pratiques internes et leur gouvernance.
Trois organisations ont officiellement rejoint cette démarche : Enfants Espoir de Demain, FAWECOM et Nombaba Théâtre. Œuvrant respectivement dans les domaines de l’éducation, de la mobilisation communautaire et de la sensibilisation artistique, ces structures entendent désormais inscrire l’équité et la parité au cœur de leurs actions.
En tant qu’institution nationale indépendante chargée de la promotion et de la protection des droits humains, la CNDHL joue un rôle central dans l’accompagnement de cette initiative. Elle veille à l’appropriation de la Charte par les acteurs concernés et à son inscription durable dans les politiques et dynamiques nationales en faveur de l’égalité de genre et de la justice sociale.
IBM
Réagissez à cet article