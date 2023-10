E.Lavane déclare sa candidature : sous les applaudissements d’une foule conquise.

Devant une salle comble à la bourse du travail de Bobigny, Jack Lavane a officiellement annoncé sa candidature ce 29 octobre 2023. Réunissant la crème de la diaspora, des femmes enthousiastes, des notables et des jeunes cadres, la foule était électrisée et prête à entendre le message transformateur de Lavane.

Lorsqu’il a pris la parole, l’applaudimètre a atteint son paroxysme. Le candidat a exposé un diagnostic sévère mais réaliste de l’état du pays, affirmant que la nation avait besoin d’un ‘docteur’. « Le pays est malade et a besoin d’un docteur pour les routes, l’électricité, la justice, le système de santé, l’éducation, et bien plus, » a déclaré Lavane. Il ne s’est pas contenté de critiques; il a évoqué des solutions pragmatiques, notamment un plan pour réduire le coût des billets d’avion pour la diaspora.

La diversité de la foule témoignait de l’attraction universelle de son message. Composée de femmes enthousiastes, de notables influents, et de jeunes cadres dynamiques de la diaspora,

la foule reflétait un rassemblement éclectique de personnes unies dans leur intérêt pour le changement. Lavane s’est adressé à tous, affirmant sa volonté de « conquérir avec leur soutien. »

Le discours de Jack Lavane n’était pas qu’une simple déclaration de candidature; c’était une invitation à l’action collective pour résoudre les problèmes épineux du pays. Une démonstration éclatante que lorsqu’un leader authentique prend la parole, les gens écoutent.

Ibrahim Mgomri