Dubaï : Plus de visas pour les Comoriens et ressortissants de 20 autres pays africains

C’est du jamais vu. C’est une mesure qui indigne contre les africains, elle ne manquera pas de susciter un tollé à quelques semaines de la Coupe du Monde prévue au Qatar. En effet, les Emirats Arabes Unis ont décidé de priver de visa les Comoriens ainsi que les ressortissants de 20 pays africains qui chercheraient à se rendre dans le pays. Il s’agit de l’Union des Comores, du Ghana, du Sierra Leone, Sudan, Cameroun, Nigeria, Liberia, Burundi, République de Guinée, Gambie, Togo, République Démocratique du Congo (RDC), Bénin, Côte d’ivoire, Congo, Rwanda, Burkina Faso, Guinée Bissau et le Sénégal.

Ainsi, toutes les demandes de visa de visite de moins de 30 jours seront systématiquement rejetées.

Please follow and like us: