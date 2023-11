Du Champ de bataille à l’amphithéâtre : Le Général Salimou est désormais docteur

En ce 9 novembre 2023, l’Université de Versailles a été le témoin d’un événement historique : le Général Salimou a brillamment défendu sa thèse doctorale en sciences de gestion et management, devenant ainsi le premier officier militaire comorien à obtenir ce prestigieux diplôme.

L’ascension du Général Salimou a été tout sauf aisée. Oscillant entre le monde académique et l’univers des camps militaires, son parcours singulier a débuté en tant qu’élève à la fois à St Cyr et étudiant en lettres modernes à la Sorbonne. Il a poursuivi ses études avec des Masters en Histoire et Relations Internationales à l’Université de Montpellier.

Son engagement envers l’armée comorienne a été inébranlable, malgré des périodes tumultueuses. Lors du coup d’État d’Azali en avril 1999, Salimou faisait partie des trois jeunes officiers qui s’étaient opposés à cette initiative. Ce geste lui a valu d’être écarté et relégué à des tâches d’enseignement à Voidjou, marquant le début d’une relation tendue avec Azali.

Son point culminant est intervenu durant la crise d’Anjouan. Alors chef d’état-major désigné par le président Sambi en 2007, le Lieutenant Salimou a orchestré la libération d’Anjouan en mars 2008, propulsant ainsi les Comores vers une nouvelle ère. C’est à la suite de cette opération qu’il est devenu le premier Général de l’armée des Comores.

Ses actions ont métamorphosé l’armée, lui redonnant respect, crédibilité et reconnaissance auprès de la population. Homme de principe, il s’est opposé à la modification de la constitution par le président Sambi, ce qui lui a valu l’oppression et la persécution du régime en place.

Malgré les épreuves et les tumultes politiques, le Général Salimou a toujours suivi sa passion pour l’apprentissage, obtenant un Master 2 en économie à l’école de Guerre à Paris en 2019. Engagé politiquement avec le mouvement Comred France, il a toujours cherché à servir son pays.

Sa soutenance de thèse à l’Université de Versailles, aboutissement de son incroyable parcours, symbolise non seulement son engagement envers le savoir mais aussi son rôle pivot dans l’histoire contemporaine des Comores.

