Droits de Douane: augmentation des taxes annuelles de 1,5 à 3 Millions d’euros.

À l’honneur lors de la 4e édition de la foire « Made in Comores » à Moroni la semaine dernière se trouvaient les produits comoriens. Cette initiative était organisée par l’Union des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture de l’archipel. Le Ministre de l’Économie s’est engagé publiquement à des réductions douanières à venir. Cependant, ces promesses ont été contredites par l’introduction d’une nouvelle taxe douanière qui est entrée en vigueur le 1er novembre, au grand dam des entrepreneurs. Notre correspondante à Moroni, Anziza M’Changama, nous fait part de son reportage.

La communauté des affaires remet en question la cohérence de la position du gouvernement, car il affirme soutenir les entrepreneurs et les producteurs comoriens, alors que les ministres des Finances et de la Production ont conjointement imposé une taxe à l’exportation supplémentaire allant de 1,5 à 3 millions d’euros à partir du 1er novembre.

Mahamoud Ali Mohamed, président de l’Organisation Patronale des Comores, explique : « Lorsque nous avons reçu la notification, j’ai moi-même appelé le ministère des Finances. D’après ce que j’ai compris de l’assistant du ministre des Finances lorsque j’ai essayé d’en discuter avec lui, il n’avait pas pris le temps de calculer l’impact de cela sur le commerce et l’économie du pays. Nous avons ici quelques producteurs qui parviennent à exporter leurs produits, et nous mettons en place une taxe qui les privera d’une grande partie de leurs revenus. Ils la répercuteront sur les consommateurs. Si le gouvernement applique ce décret, ce sont les consommateurs qui en souffriront. »

Cette position du gouvernement embarrasse Bianrifi Tharmidhi, le ministre de l’Économie, venu soutenir le « Made in Comores ».

« En ce qui concerne les impôts, nous allons effectivement apporter des modifications, car nous avons un objectif : faire de ce pays une nation émergente. Par conséquent, nous modifierons certaines dispositions relatives aux barrières douanières pour ouvrir le commerce comorien au marché mondial. Cela vise à démontrer et à promouvoir le savoir-faire comorien, afin que les consommateurs réalisent leur génie créatif. Je parle en tant que ministre de l’Économie, pas en tant que ministre des Finances. Le ministre des Finances a des obligations budgétaires à remplir. »

À la Chambre de commerce, l’optimisme prévaut. Ahmed Bazi, son président, prône les efforts tout en encourageant le dialogue avec les autorités.

« Le plus important est de promouvoir la production nationale et l’entrepreneuriat simultanément. Il y a toujours ces décrets contestés par une partie du secteur privé, mais l’essentiel est qu’il existe une volonté des deux côtés de s’asseoir à la table des négociations. Il appartient également à nous, le secteur privé, d’être force de proposition, de sortir de l’attentisme, d’attendre que des mesures soient prises avant de réagir. Au contraire, nous devrions proposer aux autorités des mesures ou des propositions de réforme et de réglementation. »

La communauté des affaires demande au gouvernement de reporter l’application du décret sur les exportations.

ANTUF Chaharane