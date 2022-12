Droit de réponse de Abdoulhalim Mohamed Soilih suite au communiqué de la famille de ZABIBOU ALI

Faisant suite à un communiqué (post vidéo) paru dans votre site le 1er décembre 2022, je tiens à exercer mon droit de répondre aux propos mensongers, calomnieux et diffamatoires à mon encontre, qui porte atteinte à mon honneur et comportant de nombreuses contre-vérités susceptibles de peser sur les consciences et de provoquer l’indignation.

En effet, de passage en Tanzanie il y a environ 4 ou 4 ans et ½, Hassane Ali Abdallah, un de mes amis et compatriote qu y vit là-bas m’à demandé d’assister sa sœur Madame Zabibou Ali Abdallah dans sa quête de demande de visa pour se rendre en France et rejoindre son mari. Encore une fois, elle essuie un refus, à l’instar d’autres tentatives infructueuses auprès d’autres chancelleries. J’ai informé sa famille, notamment son mari et son frère et recommandé le retour de la dame au pays. Or sa famille a suggéré à Zabibou de se rendre en Turquie, ce qu’elle a effectué le voyage.

Huit mois plus tard, Hassane m’à appelé pour m’informer que suite à deux tentatives d’entrer en Grèce via la Turquie, Zabibou a disparu ! Aucun appel ni quelconque renseignement de la part de ses proches et autres contacts de Turquie et même ceux-ci ont perdu tout contact avec leurs contacts et accompagnateurs en Grèce. Et c’est la consternation !

Une réunion entre la famille de Zabibou et des représentants du village de Zipvandani et un traducteur en arabe et ma famille, est organisée à leur demande, en vue de comprendre et rapprocher les vues. Sur place, les contacts en Turquie nous ont confirmé que Zabibou est partie avec un groupe en Grèce, qu’ils ont perdu tout contact avec les passeurs et enfin ils ne connaissent pas Abdoul Halim ni avoir entendu parlé de lui pendant leurs échanges avec le mari de Zabibou et Hassane son frère. Ce sont ces deux là qui avaient des contacts avec eux et même leur transfèrement de l’argent pour la dame et par ce biais.

Nous sommes tous consternés. Si depuis 2019 la famille de Hassane s’est donné la peine d’envoyer un proche en Turquie pour se renseigner et comprendre qu’est-ce qui s’est passé, on en serait pas là à chercher des boucs émissaires et m’accuser à tort. Je vis et travaille en Arabie Saoudite.

Abdoulhalim Mohamed Soilih