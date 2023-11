Dr Salim Issa, candidat du Juwa, menace le président Azali d’un soulèvement en cas de fraude électorale aux Comores.

Alors que les Comores se préparent pour les élections présidentielles prévues le 14 janvier 2024, l’inquiétude monte quant au respect des règles électorales. Le candidat du parti d’opposition Juwa, Dr Salim Issa, a mis en garde le président Azali contre toute tentative de truquer les élections, soutenu par l’avocat Ibrahim Mzimba qui prévient d’un potentiel soulèvement de la population si le régime tente de voler les élections.

Avec la clôture des inscriptions pour les candidatures approchant ce vendredi 17 novembre, on note déjà 23 retraits de dossier auprès de la commission électorale. La caution obligatoire de 10 000 euros, non remboursable si un candidat obtient moins de 10% des suffrages, pourrait limiter le nombre de candidats. Le scrutin, qui sera soutenu financièrement par l’Union Européenne, sera étroitement surveillé par l’armée, suscitant des inquiétudes quant à l’impartialité du processus électoral.

Selon MasiwaKomor, de nombreux Comoriens doutent de la sincérité des élections, considérant les précédentes comme des farces, notamment le référendum de juillet 2018 et les présidentielles de mars 2019, qui se sont achevées dans la violence. L’opposition accuse le pouvoir en place de manipuler les élections en sa faveur, suggérant que les instances électorales comme la CENI et la Cour suprême sont sous son contrôle.

Des tensions politiques exacerbées et des craintes de fraudes électorales soulèvent des questions sur la capacité des candidats de l’opposition, tels que Mouigni Baraka Said Soilihi et Abodo Soefo, à contester efficacement le pouvoir actuel. Ces inquiétudes sont renforcées par la perception d’une manœuvre politique de l’actuel président Assoumani Azali, qui semble orchestrer les événements pour maintenir son emprise sur le pouvoir .

Said Hassan oumouri