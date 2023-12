Dr Hassanaly Abdoulanziz dévoile son plan d’action pour le gouvernorat de Mohéli

Dans le cadre de sa campagne pour le gouvernorat de Mohéli, Dr Hassanaly Abdoulanziz, candidat indépendant, a récemment présenté son plan d’action, articulé autour de six axes majeurs. Cet événement a eu lieu au foyer de Salamani, où le candidat a partagé ses visions et projets pour l’île.

Parmi les priorités de son programme, Dr Abdoulanziz met l’accent sur la cohésion sociale. Ce thème souligne l’importance de renforcer le tissu communautaire et de favoriser un environnement harmonieux pour tous les habitants de Mohéli. Cette initiative est cruciale pour assurer la stabilité et le bien-être social dans l’île.

L’écotourisme figure également en bonne place dans son plan. Dr Abdoulanziz envisage de développer ce secteur en valorisant les atouts naturels et culturels de Mohéli. Ce développement vise à attirer davantage de visiteurs tout en préservant l’environnement et en soutenant l’économie locale.

L’entreprenariat est un autre axe clé de son programme. Le candidat propose de soutenir la création et le développement des entreprises locales, en particulier celles dirigées par des jeunes et des femmes. Cela inclurait des mesures pour faciliter l’accès au financement, à la formation et au conseil.

Ce plan d’action de Dr Abdoulanziz représente une approche holistique et ambitieuse pour le développement de Mohéli. Il reflète une compréhension approfondie des enjeux locaux et une volonté de répondre efficacement aux besoins de la population.

L’approche proposée par Dr Abdoulanziz pourrait marquer un tournant pour Mohéli, offrant de nouvelles perspectives de croissance et de prospérité. Alors que les élections se rapprochent, son programme suggère une vision prometteuse pour l’avenir de l’île.

Said Hassan Oumouri