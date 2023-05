Double discours des Ministres : Entre Paris et Moroni, des positions contradictoires sur l’opération Wuambushu

non pas des clandestins. Nous sommes conscients que des personnes sont bloquées ici et à Anjouan, et aimeraient retourner à Mayotte pour reprendre leur travail. Nous le répétons une fois de plus, nous n’accueillerons aucun refoulé, à moins qu’il ne s’agisse d’un départ volontaire. Cependant, nous discuterons avec les autorités pour examiner la possibilité de départs volontaires dans le futur, si certaines personnes expriment cette volonté », a-t-il ajouté.

Cette conférence de presse vise à dénoncer le double discours des ministres comoriens lorsqu’ils sont à l’étranger, notamment en France, et lorsqu’ils s’expriment aux Comores. Alors qu’en France, ils prétendent engager un dialogue avec les autorités françaises pour résoudre la crise et affirment ne pas accepter l’opération Wuambushu, ils tiennent un discours différent à Moroni en affirmant qu’il s’agit d’un simple début de dialogue et qu’ils ne prendront pas en charge les conséquences des actions de la France.

Ce double discours soulève des interrogations quant à la véritable position du gouvernement comorien sur cette question. Il est important d’obtenir des clarifications et des garanties de la part des ministres pour éviter toute confusion et pour assurer une approche cohérente et responsable face à cette situation complexe. Les Comoriens attendent des actions concrètes de la part de leurs dirigeants pour protéger les droits et la dignité de leurs compatriotes confrontés à la détresse à Mayotte.

Soibah Said