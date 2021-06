Djoiezi se débrouille pour avoir de l’eau

Depuis plus de 5 ans, la ville de Djoiezi n’a pas d’eau dans les robinets. Pourtant, à moins d’un kilomètre la rivière dite Ngnombeni coule en permanence.

Une mission des jeunes cadre de Djoiezi, exaspérée de cette situation , sans attendre la SONEDE (société nationale d’exploitation et de distribution d’eau) cherche à mettre en place un système d’adduction d’eau potable pour alimenter la ville.

Appuyée par la diaspora de France et celle de Mayotte, ces jeunes ont effectué une descente ce mercredi dans cette rivière à la recherche d’un lieu approprié pour le captage .

« Nous allons faire une installation provisoire qui va permettre de ramener l’eau dans la ville, en attendant le projet de la SONEDE sur la réhabilitation de ce réseau hydrique chantonné à longueur de journée depuis 3 ans et qui n’a jamais vu le jour » lance Mr Abdoul Kassim.

Il convient de souligner que cette rivières Gnombeni est la plus fréquentée de Mohéli . Les habitants des régions voisines viennent tous les dimanches pour leurs lessives. Mais cette eau ne parvient pas dans les ménages. L’ancien réseau dont le captage a été fait depuis Fomboni est devenu vétuste et l’eau ne parvient plus à Djoiezi.