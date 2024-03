Djamili-Dini Aboudou : Une étoile Franco-Comorienne brille sur la scène olympique

Dans un monde où le sport transcende les frontières et unit les cultures, Djamili-Dini Aboudou, un jeune boxeur d’origine comorienne de 28 ans, s’apprête à représenter la France aux prochains Jeux Olympiques de Paris, dans la catégorie des poids lourds (+92 kg). Cette qualification, obtenue le lundi 11 mars, n’est pas seulement un exploit personnel pour Aboudou mais aussi un moment de fierté pour son club, le Coudekerque-ring de Dunkerque, et pour la communauté sportive franco-comorienne.

La nouvelle de la qualification d’Aboudou a été accueillie avec enthousiasme par la fédération comorienne de boxe et son staff technique, qui suivent les progrès de l’athlète depuis plus de deux ans. «Nous connaissons Djamili. Nous le suivons depuis 2020. Nous l’avons croisé lors des Championnats du monde en Ouzbékistan en 2023. Nous sommes au courant de sa qualification pour Paris 2024. Il le mérite bien», a déclaré Abasse Iliassa, le directeur technique national de la Fédération Comorienne de Boxe (FCB).

Bien que Aboudou n’ait jamais concouru sous le drapeau comorien, il figure dans la « database » de la FCB, et sa performance sur la scène internationale a suscité l’admiration et le respect au sein de la communauté sportive comorienne. «J’ai des publications sur lui, sur les réseaux sociaux. Ce qu’il a fait, c’est quelque chose de grand parce que les qualifications pour la boxe sont très compliquées», a souligné le secrétaire général du comité national olympique comorien.

Son club français, Coudekerque-ring, n’a pas manqué de célébrer cette qualification. «Djamili l’a fait. Rendez-vous aux jeux de Paris 2024», a fièrement annoncé le club sur son compte officiel Facebook. Les éloges ne se sont pas arrêtés là. La performance d’Aboudou au cours des derniers mois, notamment son titre de champion du monde en 2023 en Ouzbékistan, a été saluée comme le fruit d’un travail acharné et d’une préparation rigoureuse, menée de front par Malik Bouziane, entraîneur national et responsable de la filière Homme, ainsi que Mehdi Nichane, le directeur technique national qui avait repéré Djamili-Dini Aboudou dès sa jeunesse.

La route vers les Jeux Olympiques de Paris est pavée d’espoirs et d’attentes pour Djamili-Dini Aboudou. Champion du monde en titre, il porte sur ses épaules la promesse d’une performance remarquable, non seulement pour la France mais aussi pour les Comores, illustrant ainsi la beauté du sport en tant que pont entre les cultures et les nations. La scène est désormais dressée pour que cette étoile montante du monde de la boxe brille de mille feux à Paris, réitérant peut-être son exploit et gravant son nom dans l’histoire olympique.

Saïd Hassan Oumouri