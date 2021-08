Dissension au niveau de l’Opposition

Un communiqué signé par l’opposition de l’extérieur dénonce des responsables de l’opposition aux Comores sans les nommer, les accusant d’être favorables au dialogue avec Azali.



Les responsables intérieur de l’opposition que HaYba a touché ne comprennent pas ces accusations et disent qu’aucun engagement à dialoguer n’a été signifié au pouvoir.

Du côté des opposants extérieurs, M. Achmet Said Mohamed Adamou dénonce l’inclusion de son nom parmis les signataires du communiqué. Il a déclaré à HaYba que des discussions ont lieu en ce moment entre les responsables de l’opposition à Moroni et qu’il attend les résultats, mais il n’a pas été consulté sur cette déclaration.

