Une petite fille âgéede 10 ans est portée disparue. Loubna n’a pas donné des nouvelles à sa famille depuis hier jeudi 27 Octobre 2022 à Iconi . Des recherches sont encours à Iconi et les environs



Si vous avez des nouvelles veuillez contacter ses parents à Iconi chez Madame Baraka Ali Sadouni ( maman Maoulida Mougnimali )à Iconi Koweit au Rond point Genda . Tel 3336451 ou 4262988 .

Please follow and like us: