Disparition alarmante à Chouani Hambou : une jeune fille de 11 ans au cœur d’une affaire Familiale troublante

Dans le village de Chouani Hambou, la disparition d’une jeune fille de 11 ans suscite une inquiétude grandissante. Soupçonnée d’avoir été agressée sexuellement et enceinte de son propre père, la fillette est actuellement introuvable. La justice comorienne, avec le soutien de certains membres de la famille, lance un appel à témoins, étendant cet appel jusqu’à la diaspora chouanienne de Marseille.

La situation a pris une tournure judiciaire suite à une plainte déposée par les parents et l’oncle de la fillette contre la tante de cette dernière. Le juge en charge du dossier a exigé des parents une preuve de vie de la fillette. Selon une source proche du dossier, la mère de l’enfant avait promis de fournir une preuve vidéo attestant de la sécurité de sa fille, affirmant que celle-ci se trouvait à Marseille, en France.

Toutefois, 24 heures plus tard, la mère était incapable de fournir cette preuve au juge, rendant la situation encore plus préoccupante. Le dossier a été rapidement transmis au procureur qui a intensifié la pression sur les parents, leur demandant de fournir des preuves de vie de la fillette dans les plus brefs délais.

La communauté de Chouani à Marseille est appelée à soutenir les efforts judiciaires pour élucider cette affaire déconcertante. L’enquête se poursuit, et l’issue reste incertaine.

Said Hassan Oumouri