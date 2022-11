Discours de l’homme fort d’Anjouan après la perpétuité de Sambi

Honorable assistance,

Mesdames et Messieurs,

C’est toujours un immense plaisir pour moi de prendre part aux cérémonies d’inaugurations qui sont la preuve que notre pays est sur la bonne voie, celle du progrès et du développement.

Le plaisir que j’éprouve aujourd’hui est tout particulier, dans la mesure où nous procédons à l’inauguration d’un bâtiment d’une importance capitale pour la sûreté et la sécurité des biens et des personnes, dans notre pays.

Suite aux conséquences du dérèglement climatique causé par certains pays fortement industrialisés, le monde dans son ensemble est confronté aux phénomènes météorologiques extrêmes et notamment l’intensification des cyclones, l’augmentation des températures, l’allongement des saisons sèches, les incendies et l’élévation du niveau de la mer.

Ce constat nous interpelle de l’urgence de renforcer nos structures de lutte contre ces catastrophes, pour mieux nous protéger.

Il faut souligner, que notre pays, à l’instar du reste du monde et plus particulièrement des autres États Insulaires en Développement, est régulièrement soumis aux aléas des changements climatiques, dont les conséquences ont une incidence notable sur la vie socioéconomique de la population.

Aussi, la mise à disposition de cette structure chargée d’assurer la protection de la population, de sauvegarder ses biens, mais aussi et surtout de la sensibiliser et mieux la préparer à faire face aux effets des changements climatiques, ne peut que nous rendre très fiers.

Je tiens d’ailleurs à saluer l’engagement et le dévouement, sans failles, du Lieutenant-colonel Tackfine AHMED et de l’ensemble de ses équipes, en faveur de la protection de notre pays et du bien-être de sa population.

Je saisis, par la même occasion, cette opportunité pour leur rendre un hommage mérité pour la grande efficacité dont ils ont fait preuve, ces trois dernières années notamment, où ils ont été confrontés à la gestion du cyclone Kenneth et surtout à la crise sanitaire inédite, la plus éprouvante de l’histoire de notre pays, à savoir la pandémie de COVID-19.

J’exprime également notre profonde gratitude à l’endroit de tous nos partenaires au développement et notamment le Fonds mondial et le PNUD qui ont bien voulu apporter leur contribution financière à la construction de cet important bâtiment. Nos félicitations s’adressent également au ministère de l’intérieur et de la décentralisation qui n’a ménagé aucun effort pour l’aboutissement de ce grand projet.

Outre ces pays et organisations, je remercie également la France et à travers elle, l’Union Européenne, mais aussi la Chine, le Maroc, le Japon et la Banque Mondiale, pour l’appui constant qu’ils apportent à notre pays, pour lui permettre d’accroître ses capacités de résilience aux phénomènes extrêmes.

Honorable assistance,

Mesdames et Messieurs,

La tenue de cette cérémonie ici à Anjouan a toute sa pertinence, étant donné que c’est l’île la plus exposée aux aléas climatiques dans notre pays.

Elle est, à cet égard, particulièrement plus exposée aux effets néfastes des catastrophes naturelles qui causent chaque année, des pertes et des dommages considérables.

Souvenons-nous qu’en 2014, des glissements de terrain spectaculaires ont eu lieu à Mahalé et ont causé le déplacement de plus 3.000 personnes.

A la suite de cette catastrophe, une cinquantaine de familles ont dû abandonner leurs habitations de manière définitive, compte tenu du risque majeur auquel elles étaient exposées.

Il ne se passe une année, en effet, sans que l’île ne subisse des glissements de terrains, des inondations et des éboulements, avec toutes les conséquences que ces catastrophes peuvent avoir sur la vie socio-économique de l’île.

Mais il faut reconnaître aussi que la vulnérabilité de nos îles est accentuée par le manque de structures appropriées, d’où la nécessité de favoriser la décentralisation des structures du COSEP, pour non seulement mieux répondre aux catastrophes mais aussi créer une réelle synergie, en faveur de la protection de notre pays et de sa population.

Mais si Anjouan est l’île la plus vulnérable, la Grande-Comore et Mohéli ne sont pas non plus épargnées par les aléas du dérèglement climatique, ce qui fait du COSEP, la direction du pays le plus fréquemment sollicité.

En 2012, toutes nos îles ont été témoins des crues exceptionnelles et des inondations qui ont touché 10% de la population et affecté l’ensemble des secteurs de l’économie nationale, avec des dégâts sans précédent.

N’oublions pas non plus le volcan Karthala qui est toujours actif et qui constitue une menace constante pour notre pays, sa population et ses infrastructures.

Mais il faut garder à l’esprit que la COSEP c’est aussi la prise en charge quotidienne de différents dégâts et accidents, que ce soit dans les domiciles, les lieux de travail ou sur les routes, pour ne citer que ceux-là.

Aussi, une structure neuve, mieux équipée et dont les éléments sont mieux formés, ne pourra que mieux répondre aux attentes de la population.

Distingués Invités, Mesdames et Messieurs,

Nous sommes, certes, heureux et soulagés de disposer enfin, d’un magnifique bâtiment, qui permettra aux hommes et aux femmes de la COSEP de travailler dans de meilleures conditions.

Cependant, je conviens avec vous, Lt-colonel Tackfine, que le Département en charge de la COSEP ne peut être entièrement opérationnel sans un renforcement des capacités de son personnel et une amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

Je salue d’ailleurs la décision prise par l’Université des Comores d’inclure pour la toute première fois, dans son cursus, un Master en Gestion des risques et des catastrophes.

Je conviens également avec vous, que le travail que les hommes et les femmes du COSEP accomplissent et les risques qu’ils prennent au quotidien, méritent encore plus de considération de notre part.

C’est dans ce sens que j’ai promulgué le Statut particulier du personnel de Sécurité Civile et que je demande au Gouvernement mais aussi à toutes les institutions concernées, de veiller à ce que toutes les dispositions administratives et réglementaires en suspens, soient prises, pour permettre au COSEP d’accomplir ses missions sereinement.

L’engagement quotidien du personnel du COSEP, leur constante disponibilité tout comme leurs sacrifices méritent, en effet, d’être reconnus à leur juste valeur, et nous allons y veiller pour leur permettre de mieux fonctionner et de porter assistance à notre population, de façon encore plus efficace.

Quant à ce magnifique bâtiment, qui vient enrichir notre patrimoine immobilier, je compte sur le ministère de l’intérieur et de la décentralisation mais aussi la Direction du Cosep que du reste de son personnel, pour en prendre soin, dans l’intérêt du développement de notre pays.



Je vous remercie.