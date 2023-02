Diplomatie I Gros plan sur les missions diplomatiques comoriennes

Alors que le président Azali Assoumani s’apprête à prendre les commandes de l’Union Africaine et cinq jours après la promulgation de la «Loi fixant le nombre des circonscriptions électorale de l’élection des membres de l’assemblée de l’Union des Comores» qui prévoit deux députés de la diaspora, Al-watwan vous présente les missions diplomatiques des Comores dont le rôle est jugé primordial dans le processus d’accompagnement de la nouvelle loi qui prévoit deux représentants des Comoriens établis hors du territoire.

Les Comores dispose de 14 ambassades dans le monde. Nous vous présentons le pays, l’année d’ouverture de l’ambassade ainsi que l’ambassadeur actuel. Il s’agit, entre autres, de la République d’Afrique du Sud (Pretoria) ouvert en 1997, l’ambassadeur actuel est Chamsiddine Mhadjou. Le royaume d’Arabie Saoudite (Riyad) ouvert en1984, ambassadeur Alhabib Abasse ; la confédération de Belgique (Bruxelles) inauguré en 1996 : ambassadeur Mohamed Chatur Badaoui ; la République populaire de Chine (Pekin) ouvert en 2011 : ambassadeur Maoulana Charif ; la République d’Egypte (Le Caire) : ambassadeur Antoy Affandi ; Emirats arabes unis ouvert en 2009: Said Toihir Said Nassur ; Etats Unis (New-York) ouvert en 1986 : ambassadeur Chanfi Issimail. Pour l’Ethiopie (Addis Abeba), l’ambassade est ouvert en 2012 : l’ambassadeur est Assoumani Youssouf Mondoha ; la République française (Paris) ouvert en 1978 : ambassadeur Ahamada Hamadi ; Koweit en 2016 : ambassadeur El-Anrif Said Hassane ; Libye (Tripoli) ouvert en 1998 : premier conseiller Soyf-Eddine Ali Abdou ; Madagascar (Tananarive) inaugure en 1994 : ambassadeur Caabi Elyachrtu Mohamed ; le royaume du Maroc (Rabat) ouvert en 2020 : ambassadeur Yahya Mohamed Iliassa ; la Republique du Sénégal (Dakar) ouvert en 2008 : ambassadeur Ahmed Ben Said Jaffar ; la Republique unie de Tanzanie (Dar Es-Salam) inauguré en 2013 : ambassadeur Ahamada El Badaoui Mohamed Fakih.



L’Union des Comores dispose de deux représentations permanentes en Suisse et à l’Unesco. Le représentant permanent des Comores en Suisse (Genève) est Sultan Chouzour et le représentant permanant des Comores à l’Unesco c’est Kassim Mohamed Soyir Bajrafil. Pour ce qui est des consulats généraux des Comores, il y a les Emirats Arabes Unis (Dubaï), avec comme consul Mohamed Moumini ; Madagascar (Mahajunga) : consul Bacar Djambae ; Tunisie (Tunis) : consule Chamssia Moindjie, Maroc (Laâyoune) : consul général, Saïd Omar Saïd Hassane, les Comores a aussi ouvert des consulats à l’île Maurice et à Djedda en Arabie Saoudite.

La diplomatie comorienne prend un autre élan avec le président Azali Assoumani qui s’apprête à diriger l’Union Africaine dans trois jours. Doit-ont s’attendre à l’ouverture d’autres représentations diplomatique en Afrique ? Seule l’avenir nous dira. Il faut aussi savoir qu’avec la nouvelle loi sur le découpage électorale qui autorise la diaspora à être représentée par deux députés à l’assemblée à partir de 2025, les Comoriens de l’étrangers se présenteront dans les différents ambassades et consulats pour honorer leur droit civique. Les observateurs s’interrogent sur le renouvellement de certains représentants diplomatiques des Comores qui dépassent plus de Cinq ans dans un pays contrairement aux règles de la diplomatie. La question du «Statut particulier des agents diplomatiques et consulaires » se pose aussi. Certains diplomates trouvent que «c’est regrettable qu’après plus de 27 ans d’indépendance, les Comores n’ont pas de statut particulier des agents diplomatiques».

Chamsoudine Said Mhadji