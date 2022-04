Diplomatie et coopération : La Belgique accrédite un nouvel ambassadeur à Moroni

Le ministre des Affaires étrangères n’a pas manqué de faire part de sa satisfaction sur l’apport de la Belgique dans l’enseignement après l’indépendance du pays à la fin des années 1975. L’ambassadeur belge a loué la coopération et l’amitié entre les deux Etats qui ont, selon lui, la même position sur la majorité des questions internationales, notamment la sécurité, le climat, le terrorisme, les problèmes économiques le conflit armé opposant la Russie et l’Ukraine.

Le président de la république, Azali Assoumani, a reçu, dans l’après-midi du mercredi 13 avril, au Palais de Beit-Salam, les lettres de créances du nouvel ambassadeur du Royaume de Belgique, Peter Maddens, accrédité en Union des Comores avec résidence à Nairobi au Kenya.

Devant la presse, le ministre des affaires étrangères, Dhoihir Dhoulkamal, a rappelé la nature de la coopération entre les Comores et la Belgique, rappelant que le royaume est l’un des partenaires sur lequel l’Union des Comores peut compter dans la communauté européenne. Le ministre n’a pas manqué de faire part de sa satisfaction sur l’apport de la Belgique dans l’enseignement après l’indépendance du pays à la fin des années 1975. Les échanges entre le ministre et le diplomate ont porté sur les relations bilatérales, la coopération au sein de l’Union européenne, et des programmes de formations doctorales.

Les questions internationales

Le nouvel ambassadeur Peter Maddens a loué la coopération et l’amitié entre les deux Etats qui ont, selon lui, la même position sur la majorité des questions internationales, notamment la sécurité, le climat, le terrorisme, les problèmes économiques et le conflit armé opposant la Russie et l’Ukraine. “Il est donc nécessaire de continuer à développer la coopération entre les deux pays dans cette période en renforçant les relations bilatérales”, indique l’ambassadeur belge.

Abdallah Said Ali/ Alwatwan