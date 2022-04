Diaspora : un jeune comorien qui soutient Marine Le Pen reçoit des menaces

Un jeune comorien vivant en France est devenu la cible de menaces et d’intimidation pour son soutien à Marine Le Pen. La liberté de choisir son candidat, ses idées politiques n’est toujours pas compris par certaines personnes qui seraient à passer aux agressions physiques. Amed Ali Mliva, un jeune de Moroni a choisi de soutenir la politique et le parti de Marine Le Pen.

“Salut tout les monde : sa fait un bon moment que je partage des publications sur mon mur via les réseaux sociaux au sujet des élections de la France plus particulièrement la candidature de madame le Pen dont je soutiens par ses idées. Et depuis l’apparition de ces publications je reçois des menaces et des agressions verbales, j’ai bien peur qu’ils viennent à des agressions physiques : a cet effet je viens devant vous et ils se reconnaîtront que si ses menaces et agressions persistent ou se répètent je m’en tiendrai à la justice car j’estime que chacun a le droit de défendre ses propres convictions . Merci vive LE RN ET MARINE LE PEN”, Amed Ali Mliva

Veut il l’expulsion des sans papiers comoriens et des autres étrangers en France ? Soutient il toutes les idées de Marine Le Pen ?