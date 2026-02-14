Diaspora : Municipales 2026 en France, Mélissa Youssouf en route vers la mairie de Villepinte, un meeting qui confirme la vague

France. À Villepinte en région parisienne, la dynamique est lancée. Candidate à la mairie pour les municipales 2026, Mélissa Youssouf, française d’origine comorienne, a rassemblé une foule nombreuse lors d’un meeting qui a fait carton plein. Une démonstration de force politique qui confirme son statut de candidate très populaire, soutenue par une partie significative de la gauche.
Entourée de figures nationales et départementales telles que Stéphane Troussel, Marine Tondelier, Ahmed Laouedj et Benoît Hamon, elle a présenté son programme et une équipe engagée pour « faire changer Villepinte ».
Vice-présidente en charge de l’insertion, de l’économie sociale et solidaire et des fonds européens en Seine-Saint-Denis, Mélissa Youssouf revendique un bilan solide. Dans un contexte national tendu pour l’insertion et l’ESS, elle défend une ligne claire : investir dans l’humain, renforcer l’accompagnement vers l’emploi et soutenir les initiatives locales.
Sa présence au Forum Mozaïk Handicap à Villepinte, aux côtés d’acteurs associatifs et institutionnels, illustre également son engagement pour une ville plus inclusive et solidaire.
Portée par une énergie collective et un discours ancré dans les réalités sociales du territoire, Mélissa Youssouf s’impose désormais comme une candidate crédible et déterminée à écrire une nouvelle page pour Villepinte.
