Diaspora : Inna illahi wa inna illahi rajuin

C’est avec tristesse qu’on vous annonce le décès à Melun ( région parisienne) de notre sœur, notre mère, notre grand-mère, Salimata Mvoulana (Maman Fatima ).

La région de Mbadjini, la ville de Kandzile , ses enfants, ses petits enfants et sa famille vous informent que la prière mortuaire de la défunte Mma Fatima aura lieu ce jeudi 26 janvier à 13h30 (après la prière de dhurh ) à la Mosquée de Le Mée sur seine.



Adresse : 438, rue des Lacs 77350 Le MÉE-SUR-SEINE.

Merci pour votre présence et de vos douans en faveur de la défunte. Que le paradis soit sa demeure.

