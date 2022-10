Diaspora : Halima épouse un homme sans le dire à son Mari

C’est une histoire vraie. Dans la diaspora comorienne, les histoires d’amour font couler beaucoup d’encre. Une jeune qu’on appellera Halima a réalisé l’incroyable. Halima est mariée, mène sa vie en Bretagne, avec son mari et ses enfants. Une vie apparemment stable. Mais elle mène une double vie.

Halima a rencontré un homme, comorien dans les réseaux sociaux, et très vite après quelques semaines d’échanges, les tourtereaux décident de se rencontrer en vrai. C’est alors que Halima se rend à Lyon chez sœur et rencontre son amoureux sans rien dire ni à sa sœur ni à son mari.

Halima rentre chez elle en Bretagne sans rien dire à son mari. Quelques jours plus tard, elle propose à son amoureux de Lyon de se marier or Halima est toujours mariée avec des enfants. Comme sa sœur partait en vacances, elle a trouvé l’excuse pour se rendre à Lyon et a laissé ses enfants à son mori. Une fois à Lyon Halima se marie(halal) discrètement avec son amoureux . Et quand son mari de Bretagne l’appelle, elle ne répondait presque pas.

Halima a désormais deux maris. Elle rentre en Bretagne prétextant qu’elle allait voir la famille. Mais une fois en Bretagne son téléphone portable n’a arrêté pas de sonner. Et son mari de Bretagne répond au téléphone « qui Êtes-vous ?, je suis mari et son interlocuteur répond c’est moi son mari…



Et comme ça ne suffisait pas, la sœur de Halima est rentrée de son voyage et retrouve le deuxième mari de sa sœur dans son salon. Elle demande à ce dernier ce qu’il fait chez elle. Il répond « je suis chez ma femme… ».

La sœur de Halima met le deuxième mari dehors et sa sœur est restée en Bretagne. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Le frère de Halima appelle le deuxième mari de sa sœur pour lui demander la dote. Mais ce dernier a refusé de payer.