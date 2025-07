Diaspora : Fafa dépasse 1,2 million d’abonnés et devient la première influenceuse comorienne sur TikTok

Un cap historique vient d’être franchi par Fafa, cette jeune femme qui mène sa vie en France en région parisienne qui devient la première influenceuse comorienne – toutes catégories confondues – à dépasser les 1,2 million d’abonnés sur TikTok. Elle s’impose ainsi comme la personnalité comorienne la plus suivie sur la plateforme, devançant largement d’autres figures influentes comme Honeshay, qui compte plus de 500 000 abonnés.

Ce succès fulgurant s’explique par sa capacité à fédérer des communautés bien au-delà des Comores. Grâce à sa maîtrise de plusieurs dialectes et à son passage remarqué au Sénégal, Fafa séduit une large audience africaine et internationale. Sa douceur, son respect et son authenticité sur les réseaux sociaux tranchent avec les contenus souvent marqués par la polémique. Elle privilégie les lives bienveillants avec ses fans et partage régulièrement des moments musicaux qui font son originalité.

Loin de la vulgarité et des clashs, Fafa incarne une nouvelle génération d’influenceuses comoriennes, ambitieuses, intelligentes et stratégiques. Avec ce chiffre impressionnant, elle s’impose désormais comme un poids lourd de l’influence africaine et mondiale. Une ascension remarquable pour celle qui continue de représenter les Comores avec fierté et élégance.



