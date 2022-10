Diaspora : Akim épouse sa sœur administrativement et sa vraie femme est dans les problèmes

C’est une histoire de papiers français invraisemblable qui a beaucoup touché la rédaction de CI. Amina* et Akim* se sont mariés à Paris il y’a environ 9 mois, une histoire d’amour. Amina est âgée d’une vingtaine d’années, une charmante et jolie mais qui n’a pas de papiers. Elle s’est mariée avec Akim qui est de nationalité française, qui originaire d’ un village comorien, situé au Nord-Est de l’île de Grande Comore (Ngazidja).



Amina s’était promise de ne pas sortir avec son futur mari avant le mariage après quelques temps pour faire connaissance, tout semble bon. Quelques mois après le mariage halal uniquement, Amina est tombée de haut. Amina est enceinte et découvre que son mari ne va pas divorcer de sa sœur(la sœur de Akim) dont son mari(Akim) a épousé pour la faire venir en France. Une histoire courante dans les villages. « Mais le problème aujourd’hui ce que la sœur de Akim ne va pas divorcer de mon mari pour continuer à bénéficier de la CAF, elle a déjà 3 enfants et envisage d’avoir un autre enfant et elle veut que son 4ème enfant soit français comme les 3 autres », Amina.



« Mon mari et moi, nous avons uniquement fait le halal. Cette situation a compliqué ma vie pour être régularisée, bénéficiée des aides dont mon enfant mérite », Amina. « J’aime mon mari mais il est télécommandé par sa famille, il refuse de divorcer or sa sœur a désormais la carte de 10 ans et il a 3 enfants déclarés par mon mari même si elle est a un mari du halal ».



« Je suis enceinte et cette situation me perturbe puisque l’accouchement est prévu dans quelques mois, on habite dans un petit studio puisque mon mari a donné sa maison obtenue grâce au travail à sa sœur », Amina. « Je pense demander le divorce et partir parce que ça sert à rien de rester, il ne veut pas m’écouter or c’est pour le bien de notre couple et de notre enfant », Amina

*les prénoms ont été modifiés et nous n’avons pas cité le village pour qu’il ne soit pas stigmatisé ou pointé du doigt.