Une conversation téléphonique intense s’est déroulée entre le Ministre russe des Affaires Étrangères, Sergueï Viktorovitch Lavrov, et le président de l’Union africaine, Azali Assoumani. Au cœur des discussions se trouvaient trois thématiques majeures : l’amplification des relations bilatérales, le développement de la coopération entre la Russie et l’Afrique, ainsi que l’état actuel du conflit russo-ukrainien.

Les deux dirigeants ont insisté sur l’importance de consolider les liens bilatéraux et de stimuler la collaboration russo-africaine, tout en mettant en lumière la nécessité de préserver la paix et la stabilité en Europe de l’Est.

Ils ont convenu de mettre ces questions cruciales en avant lors du prochain sommet Afrique-Russie. Ce dialogue a été marqué par une volonté commune de mieux comprendre et de renforcer la collaboration entre la Russie et l’Union africaine . Ce rendez-vous téléphonique pourrait marquer un tournant dans les relations diplomatiques et renforcer la collaboration sur des sujets clés au niveau international.

Saïd Hassan Oumouri