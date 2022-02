Dialogue inter-comorien : Les lieutenants de Mouigni Baraka y vont

Les leaders du parti RDC tendance Mouigni Baraka appellent à soutenir le dialogue inter-comorien qui sera ouvert le 28 de ce mois. Une décision qui prend le contrepied de la position de leur leader historique l’ancien gouverneur de Ngazidja Mouigni Baraka Said Soilihi qui, lui, jusqu’à preuve du contraire, s’y oppose farouchement.

Ils se sont réunis autour de ce qu’ils appellent Mouvement pour le renouveau de la démocratie aux Comores. Cette appellation en lieu et place du RDC dont ils s’arrogent la légitimité malgré les décisions de justice qui ont toujours donné raison au clan rival conduit par Djae Ahamada Chanfi, est loin d’être fortuite. L’on comprend aisément que la troupe conduite par l’ancien député d’Itsandra Hamanvou Oumouri Mmadi Hassani qui a, soit dit en passant, accueilli dans son fief le meeting du vendredi dernier, prend acte de la décision de son leader Mouigni Baraka Said Soilihi et ne peut donc pas engager le parti.

« Une opposition doit contester, se révolter. Mais elle doit aussi et surtout avancer des propositions », a réitéré Mohamed Soulé Islam alias Goulamali, comme pour s’en prendre indirectement à ceux qui optent pour la politique de la chaise vide malgré les enjeux. « Chaque personne jouit de sa liberté d’opinion, de la liberté de défendre ce qu’il croit juste. Nous sommes une opposition constructive. Nous défendons des idées. Jamais nous n’adopterons des méthodes mesquines. Par ailleurs, nous ne reculerons devant rien car un homme politique se doit de prendre part aux rendez-vous politiques de son pays, les élections et le dialogue en l’occurrence ».

Si une partie de l’opposition garde encore un mauvais souvenir des Assises nationales de février 2018 au cours desquelles elle a dû claquer la porte, les lieutenants de Moiuigni Baraka estiment que cette réaction était une « erreur à ne plus reproduire ». « Les Assisses ont été faites sans nous. Cette fois, nous allons prendre part pour le bien-être du pays. Le dialogue c’est entre plusieurs personnes. Nous allons participer au le dialogue inter-comorien. Nous avons déjà envoyé nos propositions, voire un projet de loi à la Coordination [chargée de conduire les travaux dudit dialogue]. Donc nous y allons pour défendre nos idées », enchaine l’ancien commissaire aux Finances sous Mouigni Baraka. Pour rappel, une grande partie de l’opposition boycotte le dialogue arguant que le pouvoir ne veut pas accéder aux préalables comme la libération des prisonniers politiques. De son côté, le gouvernement se défend disant qu’il ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs car tous les sujets, y compris donc les prisonniers politiques, seront les bienvenus à la table ronde.

Andjouza Abouheir / LGDC