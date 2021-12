Dialogue inter comorien : La coordination a lancé les travaux préliminaires

Cette entrevue avec la presse qui intervient deux semaines après la signature du décret mettant en place la coordination nationale du dialogue inter-Comorien avait pour objet de présente leur siège et la composition de la coordination au public.

La coordination nationale du dialogue inter-comorien a tenu une conférence de presse hier à son siège. Cette entrevue avec la presse qui intervient deux semaines après la signature du décret mettant en place la coordination nationale du dialogue inter-Comorien, avait pour objet de présente son siège et la composition de la coordination au public. En dehors de ces deux éléments, cette rencontre avait aussi pour but de rendre public l’agenda de travail en vue de mener «un dialogue inclusif et participatif de tous les Comoriens».

Devant la presse, le coordinateur national, Mohamed Toihiri, a rappelé que les travaux préliminaires du dialogue ont débuté depuis le mois de septembre, «l’installation physique de la coordination est intervenue le 2 décembre, hier lundi 13 décembre, c’était le lancement officiel des travaux et dès aujourd’hui, mardi 14, nous allons procéder aux consultations des partis politiques». Ces travaux vont se poursuivre jusqu’au dimanche 22 décembre, jour de la cérémonie de clôture des travaux de la première phase du dialogue.

Au sujet de ce local qui leur a été affecté pour la réalisation du dialogue, Mohamed Toihiri a soutenu que cet endroit servira à recevoir les partis politiques et les organisations de la société civile. «Il servira également à réaliser les concertations sur leur participation à ce dialogue. Nous allons écouter leurs propositions et leurs idées. Nous allons les recevoir en présence des experts afin qu’ils pussent relever ce que les partis politiques et la société civile ont à dire».

A en croire le coordinateur, les idées et les propositions des partis politiques et la société civile vont servir à élaborer les documents techniques qui vont être présentés aux groupes de travail qui vont se réunir pendant le déroulement du dialogue. Par rapport à ces groupes de travail, Mohamed Toihiri a informé au cours de cette rencontre avec la presse, qu’ils vont être constitués par des représentants des parties prenantes au dialogue.

«La manière dont nous avons conçu le déroulement de ce dialogue consiste à ce que l’on tienne compte de ce qu’expriment les participants. Nous n’allons pas leur imposer des idées préconçues, mais sur la base des thèmes qui leurs sont présentés, ils vont se prononcer et dire ce qu’ils pensent pour que nous pussions améliorer le système politique national» dit-il.

Quant au troisième point abordé de cette entrevue avec la presse, à savoir la présentation de la composition de la coordination nationale.Mohamed Toihiri a soutenu la neutralité et les capacités techniques de son équipe. Selon-lui, cette impartialité a été garantie par le décret qui a mis en place cette coordination. «Le chef de l’Etat à travers le décret créant la coordination nationale a donné au coordinateur la latitude de constituer son équipe.

C’est une façon pour le chef de l’Etat d’assurer la neutralité de la coordination du dialogue national inter-comorien. C’est la raison pour laquelle cette coordination est constituée essentiellement des techniciens, des experts nationaux. La politique n’y a pas trouvé de place. C’est l’expertise qui constitue ici la garantie de la neutralité» se veut-il rassurant.

Mariata Moussa / Alwatwan