Diabète : Dépistage gratuit à Moroni

Une campagne de dépistage gratuit du diabète et ses facteurs risques ont eu lieu ce Samedi à Moroni. C’etait à l’occasion de la journée mondiale du diabète que l’ONG santé diabète a mis en oeuvre cette opération.

Celle célébration a lieu tout les 14 novembre de chaque année. “Accès aux soins du diabète” est le thème retenu cette année.

Aux Comores cette célébration est marquée par de nombreuses activités notamment le depistage massif dans les différents coins de la capitale Moroni. Une initiative prise par cette ONG qui milite pour la lutte contre le diabète en Afrique.

“Le mieux c’est de connaître son statut.

Ceux qui se sont révélés diabétique je leur demande de se présenter à la maison de prévention à Moroni Magoudjou pour avoir plus d’informations concernant la maladie.” Anziza Ali, membre de l’ONG santé diabète et responsable de la maison de prévention.

Cette initiative de dépistage aura lieu le samedi 20 novembre à Anjouan et le 27 novembre à Mohéli.Le but est de permettre de reconnaître son état de santé et bénéficier des conseils permettant de prévenir la maladie.

L’ONG santé diabète ne ménage aucun effort pour épargner les Comoriens de cette maladie.

